В российском регионе одноклассники избили школьницу

Очередное происшествие с участием подростков случилось в России. На этот раз в Хабаровском крае. Там одноклассники избили девочку.
С травмами она обратилась за медицинской помощью. Что стало причиной конфликта – неизвестно. Драка произошла в школе.
По факту случившегося председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело. Сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Ранее наше издание сообщало, что в Томской области группа подростков напала на мужчину в магазине. Злоумышленники стали избивать местного жителя.