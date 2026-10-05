В российском регионе одноклассники избили школьницу

Очередное происшествие с участием подростков случилось в России. На этот раз в Хабаровском крае. Там одноклассники избили девочку.

С травмами она обратилась за медицинской помощью. Что стало причиной конфликта – неизвестно. Драка произошла в школе.

По факту случившегося председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело. Сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее наше издание сообщало, что в Томской области группа подростков напала на мужчину в магазине. Злоумышленники стали избивать местного жителя.

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