В российском регионе подросток пытался совершить диверсию

В Новосибирской области подростка задержали за попытку диверсии

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии. Об этом сегодня, 5 октября, рассказала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета. Фигурантом уголовного дела является 16-летний местный житель.

Следствие полагает, что 2 октября этого года молодой человек попытался поджечь объект транспортной подстанции в Новосибирске. Пойти на преступление подростка убедили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

Парню уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о избрании ему меры пресечения.

Ранее наше издание сообщало, что ФСБ России сообщила о задержании в Перми и Белгородской области двух агентов украинских спецслужб, которые собирали данные об объектах оборонно‑промышленного и топливно‑энергетического комплексов.

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