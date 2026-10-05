В сентябре в российском регионе в результате атак ВСУ были повреждены более 100 домов

В Курской области за месяц в результате атак ВСУ были повреждены более 100 домов

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Так, в сентябре в Курской области в результате подлых ударов повреждения получили более 100 жилых объектов. При этом 97 из них – это частные дома.

Об этом сегодня, 5 октября, рассказал губернатор Александр Хинштейн. Также повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день восстановлены 54 частных и 7 многоквартирных домов. Работы ведутся ежедневно.

Ранее наше издание сообщало, что ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь. В результате погибла девушка. Трагедия случилась в Луганской Народной республике.

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX