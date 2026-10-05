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Происшествия 1173

В сентябре в российском регионе в результате атак ВСУ были повреждены более 100 домов

В Курской области за месяц в результате атак ВСУ были повреждены более 100 домов

В Курской области за месяц в результате атак ВСУ были повреждены более 100 домов
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Так, в сентябре в Курской области в результате подлых ударов повреждения получили более 100 жилых объектов. При этом 97 из них – это частные дома.

Об этом сегодня, 5 октября, рассказал губернатор Александр Хинштейн. Также повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день восстановлены 54 частных и 7 многоквартирных домов. Работы ведутся ежедневно.

Ранее наше издание сообщало, что ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь. В результате погибла девушка. Трагедия случилась в Луганской Народной республике.

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