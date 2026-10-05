В Сочи задержали бывшего депутата Госдумы Андрея Дорошенко по делу о мошенничестве

Экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко задержали в Сочи по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали в Сочи бывшего депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Андрея Дорошенко. Об этом сообщили источники РБК. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

«Дорошенко и другие участники так называемого дорожного дела создали организованную группу для хищения бюджетных средств», — отмечает следствие.

Андрей Дорошенко не получил мандат в новом созыве парламента после выборов. Он утратил депутатскую неприкосновенность 29 сентября. Это произошло за день до начала первой пленарной сессии новой Государственной думы. Следствие считает, что Дорошенко и другие участники так называемого дорожного дела создали организованную группу.

В группу также входили сотрудники Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Они похитили бюджетные средства. Схема работала не позднее 2017 года. Она касалась контрактов на ремонт региональных дорог. Фигурантами этого же дела стали дети бывшего парламентария Милана и Эльдар Дорошенко. Их взяли под стражу ещё в январе.

Ранее суд приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в коррупционных преступлениях. Прокуратура просила назначить ему 21 год.

Суд также признал виновной супругу Алексея Копайгородского Янину. Её обвинили в посредничестве при получении взяток и давлении на свидетеля. Ей назначили девять лет колонии и штраф 500 млн рублей.

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