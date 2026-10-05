В Турции проверяют пассажиров самолета из-за записки о взрывчатке

В Турции проверяют почерк пассажиров самолета после записки о взрывчатке

Портал гражданской авиации HavaSosyalMedya сообщил, что пассажиров рейса Анкара - Шанлыурфа после обнаружения записки о взрывчатом веществе вывели в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности проводят проверку их почерка.

Ранее в понедельник губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак, где приземлилось воздушное судно, сообщил, что вылетевший из Анкары самолёт совершил экстренную посадку после обнаружения записки о наличии взрывчатки на борту.

По данным издания, пассажиров доставили в отдельную зону терминала, где сотрудники службы безопасности получают образцы их почерка и сравнивают их с почерком в обнаруженной записке, а на борту самолёта продолжается проверка силами служб безопасности. Из-за того, что самолёт остаётся на взлётно-посадочной полосе, а в аэропорту отсутствует рулёжная дорожка, другие воздушные суда пока вынуждены ожидать.

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