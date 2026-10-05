В Японии скончалась юная айдол-певица Луна-тян

Японская айдол-певица Хирата Руна, которая выступала под псевдонимом Луна-тян, умерла от миокардита. Об этом сообщают японские СМИ. Девочке было 8 лет.

«Треть своей жизни Хирата была айдолом. Она любила всех. Пожалуйста, позвольте ей остаться в ваших сердцах как вечному айдолу», — говорится в заявлении агентства.

Причиной смерти стал миокардит из-за гриппа.

Артистка начала карьеру в третьем классе. Она была стажёром проекта Dianna в городе Нагоя. Последний раз певица вышла на сцену 20 сентября. Похороны прошли в кругу семьи. Родственники попросили не задавать личных вопросов. Они также попросили не публиковать непроверенные данные. Коллега Мията Рёка приостановила активность девочки в соцсетях.

Миокардит является воспалительным заболеванием сердечной мышцы. Воспаление нарушает работу сердца. Болезнь возникает из-за инфекций, токсинов или аутоиммунных нарушений.

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