Вэнс выступил с заявлением о том, причастен ли Иран к инциденту с рейсом flydubai

Вэнс: нет однозначных доказательств связи инцидента с flydubai с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о том, причастен ли Иран к инциденту с рейсом flydubai.

Соответствующее заявление американский вице-президен сделал в беседе с представителями прессы, его слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Вэнса, однозначных доказательств, которые бы говорили о причастности Исламской Республики к инциденту, нет.

Вице-президент США добавил, что администрация Трампа изучает порядок проведения полетов в США после событий на борту flydubai 30 сентября.