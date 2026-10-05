Вместе с женщиной и 3-летним ребенком в Подмосковье сгорели собака и кошка

В страшном пожаре в Подмосковье погибли и люди, и животные

Выяснились подробности пожара в частном доме в Богородском городском округе Подмосковья, случившегося 4 октября, в котором погибли 41-летняя женщина и ее 3-летний сын. Предположительно, причиной ЧП послужила аварийная работа электросети из-за включенного масляного обогревателя.

Как выяснил «МК», в небольшом двухэтажном домике на 6 сотках в СНТ «Станкоагрегат» москвичка с сыном и двумя домашними питомцами (собакой породы мальтипу и кошкой породы мейнкун) жили в летнее время года. Женщина, дизайнер по профессии, трудилась дистанционно. С отцом сына она рассталась, купила дачный домик, привела его в порядок и занялась выращиванием цветов.

Женщина собиралась переезжать в московскую квартиру через несколько дней. До этого времени москвичка планировала подготовить цветы и кустарники к зиме, обработать деревья. На связь с родными она выходила за пару дней до трагедии, о проблемах не говорила.

Отопления в летнем домике не было. Дом воспламенился ночью: вероятно, возгорание произошло по причине работающего масляного радиатора. Жильцы не смогли покинуть вспыхнувшее, как спичка, горящее помещение и погибли. Не выжили и домашние питомцы.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.