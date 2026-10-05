Во Франции школьнику оторвало кисть полицейской гранатой

По данным телеканала BFMTV, который ссылается на префекта департамента Па‑де‑Кале Франсуа‑Ксавье Лоша, в ходе протестов в городе Ланс (север Франции) 15‑летнему школьнику оторвало кисть — причиной стала полицейская граната.

Как передаёт канал, пострадавший лицеист госпитализирован в Лилль; угрозы его жизни нет. Инцидент произошёл около 11:00 по местному времени (12:00 мск) возле местного лицея, где проходила протестная акция. По сведениям СМИ, подросток сам подобрал гранату.

Прокурор города Бетюн Этьенн Тьеффри сообщил, что для выяснения всех обстоятельств случившегося в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции направлено соответствующее заявление.

Во Франции уже вторую неделю продолжаются акции протеста старшеклассников и студентов: они выступают против перегруженного расписания, дефицита педагогов и других сложностей в образовательной сфере. Отдельные выступления сопровождаются беспорядками. По актуальным данным, задержано свыше 5 тысяч человек, преимущественно несовершеннолетних. Власти страны считают, что изначально школьные протесты трансформировались в уличные беспорядки.