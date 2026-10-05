Водителя грузовика зажало в кабине после жесткого ДТП под Петербургом

Два грузовика устроили жесткое ДТП в Ленобласти

В Каменногорске Выборгского района Ленинградской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Столкновение было касательным. Об этом сообщил Telegram-канал 47news.

По данным канала, участниками аварии стали Scania и Dongfeng. Кабина одной из машин оказалась полностью смятой.

Водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Самостоятельно выбраться он не смог. Его извлекали с помощью специального оборудования.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.