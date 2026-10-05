Воспитатель лагеря в Сызрани избивал детей с аутизмом

В Сызрани возбудили уголовное дело против воспитателя детского лагеря. Его подозревают в насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщили в СК РФ по Самарской области.
По данным следствия, пострадали несколько детей. Среди них двое братьев с расстройством аутистического спектра.
Причиной противоправных действий стало то, что дети, предположительно, испачкали зубной пастой первый корпус и мешали воспитателю спать, стуча в окно.
Дело возбуждено по поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника. В областной прокуратуре уточнили, что поводом послужили сведения, выявленные при мониторинге социальных сетей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.