Воспитатель лагеря в Сызрани избивал детей с аутизмом

СК Сызрани возбудил дело после видео с избиением детей с аутизмом в лагере

В Сызрани возбудили уголовное дело против воспитателя детского лагеря. Его подозревают в насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщили в СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, пострадали несколько детей. Среди них двое братьев с расстройством аутистического спектра.

Причиной противоправных действий стало то, что дети, предположительно, испачкали зубной пастой первый корпус и мешали воспитателю спать, стуча в окно.

Дело возбуждено по поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника. В областной прокуратуре уточнили, что поводом послужили сведения, выявленные при мониторинге социальных сетей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.