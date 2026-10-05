Встреча популярного рэпера с фанатами закончилась массовой дракой, окровавленным лицом и ножевым ранением

Рэперу Lucki разбили лицо на встрече с фанатами в Лос-Анджелесе

Американский рэпер Lucki оказался в цeнтре массовой драки возле фестиваля ComplexCon в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

В публикации говорится, что 30-летнего музыканта ударили по лицу, а во время последовавшего конфликта один из участников получил ножевое ранение.

Инцидент произошел на парковке, где Lucki фотографировался с поклонниками. Как утверждают источники издания в правоохранительных органах, неизвестный внезапно ударил рэпера, оставив ему рассечение. Вскоре потасовка переросла в более серьезное столкновение с несколькими пострадавшими.

На появившихся в сeти кадрах Lucki после драки садится в автомобиль с окровавленным лицом. Всего полиция обнаружила четырех пострадавших. Трое из них, по предварительной информации, находятся в стабильном состоянии, еще один самостоятельно обратился в больницу.

Полиция Лос-Анджелеса расследует произошедшее как покушение на убийство. Подозреваемые пока не задержаны, их точное число устанавливается. Состояние Lucki официально не раскрывалось, однако спустя несколько часов после инцидента рэпер проявил активность в соцсетях.

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