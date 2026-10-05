ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь – погибла девушка

В ЛНР в результате атак ВСУ погибли три человека

Боевики ВСУ вновь атаковали Луганскую Народную республику. К сожалению, три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил официальный канал главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

Боевики ударили по автомобилю, в котором ехала молодежь. От полученных травм погибла 16-летняя девочка. Еще двое юношей – 19 и 17 лет – пострадали. Их госпитализировали.

В другом округе вражеский дрон нанес удар по микроавтобусу. В результате погиб мужчина. Еще один беспилотник атаковали грузовик – погиб водитель.

Ранее наше издание сообщало, что БПЛА ВСУ взорвался на территории предприятия в Белгородской области. В результате пострадал мужчина.

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