Выяснилась роль женщины, с которой скрывался расчленитель матери и дочери

Выяснились подробности о роли женщины, которую задержали вместе с убийцей-расчленителем из Москвы. По всей видимости, 40-летняя дама хотя и была с потрошителем в близких отношениях, ничего не знала о страшном злодеянии. Он придумал для подруги свою версию случившегося.

Как уже сообщал «МК», гангстер — бывший ополченец Донбасса, принимавший участие в боевых действиях в 2014-2016 годах, был задержан в Воронежской области спустя сутки после жестокого убийства предпринимательницы Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Мужчина по имени Теймураз застрелил их, а тела расчленил. Поймали Теймураза на трассе в Воронежской области: он ехал на автомобиле каршеринга вместе со своей знакомой Марией (имя изменено).

Об отношениях этой пары нам рассказали те, кто неплохо знал Теймураза — он периодически пускался в откровения с приятелями мужского пола.

Теймураз и Мария познакомились в 2022 году, когда мужчина работал в ЛНР — тогда он трудился на местном телевидении. Несколько позже будущий убийца занялся бизнесом, связанным с автомобилями. Так, в Туле он заключил госконтракт на обслуживание машин на одном предприятии (именно по этому контракту мужчина остался должен крупную сумму денег), а в Москве открыл свою мастерскую по ремонту машин. Все это время Теймураз продолжал общаться и периодически встречаться с Марией, которая осталась жить в Луганской народной республике.

Интересный нюанс — Мария ничего не знала о двойной жизни Теймураза. Он умело скрывал свой роман с успешной владелицей салона красоты, не говорил, что постоянно живет у Елены на Жулебинском бульваре. Только один раз Теймураз прокололся: как-то отнес в ремонт барбекюшницу Марии, а когда женщина пришла получать бытовой агрегат, то заметила, что на чеке сдатчиком прибора значится Елена Церетели. Но тогда кавалер отшутился: мол, это его случайная знакомая.

В дни, когда были убиты Елена Церетели и ее дочь, Мария была в Москве. Более того, именно у нее Теймураз провел ночь после кровавой расправы. Видимо, тогда мужчине пришла в голову уехать из столицы с помощью любовницы. Позднее Теймураз пояснил оперативникам, что хотел добраться до Ростова, попрощаться с детьми (у мужчины есть дочери от первого брака) и после этого сдаться полиции.

Теймураз не стал рассказывать Марии о случившемся и ничем не выдал себя. Единственное, что удивило женщину, — обычно, когда они вместе ездили на машине, спутник засыпал, а на этот раз все время бодрствовал, хотя и не вел автомобиль. Свое нежелание садиться за руль он объяснял просто: боялся превысить скорость и затем оплачивать штраф.

Хотя едва ли этот гипотетический штраф стал бы платить сам Теймураз. Дело в том, что его долги к моменту убийства Елены Церетели и ее дочери достигли астрономических сумм. Мужчина умудрился обмануть даже Марию. Еще в конце апреля он забрал у любовницы автомобиль БМВ, якобы чтобы поменять резину. Но иномарка «застряла» в мастерской: якобы у нее забарахлил двигатель, причем Теймураз озвучил цену ремонта в 500 тысяч рублей. К счастью, заплатить Мария не успела. Но и свой «бумер» она больше не видела.

В понедельник Кузьминский суд удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве об аресте Теймураза. Он помещен под стражу до 3 декабря.