Япония взорвалась: Такаити потребовала ответа от Пентагона

Такаити осудила убийство на Окинаве в парламенте Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила убийство жительницы южной префектуры Окинава, в котором подозревается американский морской пехотинец. По ее словам, Япония заявила американской стороне решительный протест.

Такаити потребовала у американского военного командования полного содействия следствию и недопущения повторения подобных инцидентов. Она выразила соболезнования семье жертвы и пообещала держать расследование на контроле.

4 октября на Окинаве арестовали 20-летнего американского морского пехотинца. Его подозревают в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха.

Тело погибшей нашли в гостинице, а предполагаемого убийцу обнаружили по записям видеонаблюдения. По данным следствия, он задушил женщину и забрал ее кошелек и другие личные вещи. Арестованный отрицает причастность к убийству.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса и выразил ему протест. Министр обороны Синдзиро Коидзуми потребовал от командующего Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенанта Стивена Джоста принять жесткие меры по наведению дисциплины в войсках. На Окинаве проходят стихийные акции протеста.

На Окинаву приходится более 70% площади всех американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Инциденты с участием американских военных там происходят практически постоянно.

Статус американских военных в Японии регулируется двусторонним соглашением, которое ограничивает возможности японских властей в расследованиях. Жители Окинавы неоднократно требовали пересмотра условий базирования.

Американский морской пехотинец арестован в Японии за убийство женщины.

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