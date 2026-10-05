За неделю в российском регионе предотвращены 85 террористических атак ВСУ

За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, в Донецкой Народной республике предотвращены 85 террористических атак со стороны противника. Их предотвратили система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы.

Об этом сегодня, 5 октября, рассказал официальный канал главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина. Так, под Волновахой были ликвидированы вражеские дроны «FP-2» и «Hornet», вооруженные осколочно-фугасными боезарядами.

А на трассе «Донецк-Мариуполь» враг пытался атаковать гражданские машины. Еще одно происшествие случилось в Горловке. Там сбиты FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами и беспилотник «Батон» с кумулятивно-осколочным зарядом.

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