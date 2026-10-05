Защита обжаловала приговор по делу о смертельной драке в Щёлково

Защита нескольких фигурантов дела о драке в подмосковном Щёлково обжаловала приговор. В этом конфликте погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Адвокаты осуждённых подали несколько апелляционных жалоб. Зикрулло Кадиров получил 11 лет колонии. Он не стал оспаривать вердикт суда.

В начале сентября Щёлковский суд вынес приговор четырём иностранцам. Они получили сроки от восьми с половиной до 11 лет лишения свободы. Суд признал их виновными в умышленном причинении тяжёлого вреда здоровью. Это действие повлекло смерть человека. Также их признали виновными в хулиганстве и побоях. Пятый участник конфликта скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск.

Трагедия произошла 17 августа 2025 года в одном из баров подмосковного Щёлково. Молодые люди вступились за девушек. Там к девушкам приставали двое осуждённых. На улице к зачинщикам присоединились ещё трое мужчин. В итоге завязалась драка. Арсений Ерошевич получил множественные травмы. Он скончался в больнице.

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