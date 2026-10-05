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Происшествия 1311

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Бурятии

Подземный толчок магнитудой 4,1 зарегистрировали у Байкала

Подземный толчок магнитудой 4,1 зарегистрировали у Байкала
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии. Подземный толчок зарегистрировали недалеко от населенного пункта Максимиха, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в понедельник в 06:54 по местному времени, или в 01:54 мск. 

Координаты эпицентра составили 53,36 градуса северной широты и 108,54 градуса восточной долготы. Информация о возможных последствиях землетрясения не приводится. 

Специалисты продолжают следить за сейсмической обстановкой в районе. Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали

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Автор:
Республика Бурятия

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