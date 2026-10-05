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Происшествия 5392

Женщина с ножом напала на семилетнюю девочку на улице и убила ее

В Чикаго женщина убила проходившую мимо семилетнюю девочку ножом

В Чикаго женщина убила проходившую мимо семилетнюю девочку ножом
Изображение сгенерировано гигачат/Мария Игнатьева

В Чикаго в районе Ист-Чатем женщина напала с ножом на семилетнюю девочку. Ребенок скончался. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на тротуаре. Женщина набросилась на проходившую мимо девочку и нанесла ей несколько ножевых ранений в спину.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Спасти ребенка не удалось.

Остановить нападавшую смог прохожий. При задержании женщина получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь, после чего ее забрала полиция. Что стало причиной такого поступка, не сообщается. 

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