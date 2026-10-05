Житель Башкирии 15 лет назад убил знакомого, но наказание понесет только сейчас

В Башкирии осудят мужчину за убийство, совершенное 15 лет назад

В Башкирии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено 15 лет назад. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, в конце 2011 года 33-летний житель Белорецка приехал в Салават. Там на улице он познакомился с 59-летним местным жителем. Тот пригласил нового знакомого к себе домой.

В ночь на 31 октября во время распития алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора. Гость нанес хозяину квартиры не менее двух ударов рукой по голове. Затем не менее двух раз ударил его ножом в спину. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Сразу установить причастного к расправе не удалось. Расследование приостановили. Спустя годы следователи-криминалисты заново изучили материалы дела. Они повторно проанализировали вещественные доказательства и показания допрошенных.

Это позволило найти нового свидетеля. Собранные доказательства указали на причастность мужчины. Он сознался в содеянном.