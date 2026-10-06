12-летняя девочка пропала в Санкт-Петербурге после посещения бассейна

12-летняя Эвелина пропала в Санкт-Петербурге после посещения бассейна. Об исчезновении школьницы сообщили в полицию, ее поисками занимаются правоохранители и волонтеры, передает "ЛизаАлерт".

Девочка вышла из бассейна на улице Джона Рида около 17:20 и домой не вернулась. Сообщение о ее исчезновении поступило в полицию вечером 5 октября.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Эвелины, просят сообщить об этом по телефонам 02 или 112.

Ранее стало известно об исчезновении 17-летнего россиянина в Таиланде.

Читайте также: 36-летний россиянин пропал на Бали при загадочных обстоятельствах