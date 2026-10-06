14-летний подросток жестоко избил 16-летнюю девушку в Ленобласти

В поселке Назия Ленинградской области 16-летняя девятиклассница попала в реанимацию после нападения 14-летнего подростка. Об этом сообщает 78.ru.

По словам матери пострадавшей, вечером на девушку напал школьник и жестоко избил ее. В больнице у девятиклассницы диагностировали ушибы, ссадины и перелом носа. Сейчас она находится в отделении реанимации Волховской больницы.

Местные жители утверждают, что подросток учится в школе-интернате и уже не раз нападал на детей в поселке. По их словам, он отбирал у сверстников вещи, ходил по улицам с ножом, а избиения снимал на видео и выкладывал в интернет.

Личность подростка установили. После случившегося с ним провели профилактическую беседу и отпустили. Материалы проверки передали в следственные органы.

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