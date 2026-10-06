15-летняя девочка напала на других учениц с ножом в школе

Пятеро учениц получили ножевые ранения в школе в стамбульском районе Башакшехир. Пострадавших госпитализировали, сообщила канцелярия губернатора провинции Стамбул.

Инцидент произошел во вторник около 08:40. По предварительным данным, между школьницами возник конфликт, после которого одна из участниц достала нож.

Как сообщает Yeni Şafak, нападавшей оказалась 15-летняя ученица другой школы. Охранница учебного заведения задержала ее на месте. По факту произошедшего началось расследование.

После апрельского инцидента со стрельбой в школе Кахраманмараша в учебных заведениях Турции усилили меры безопасности. Напомним, тогда погибли девять человек, включая восемь школьников, еще 13 получили ранения.