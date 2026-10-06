17-летний россиянин пропал в Таиланде

17-летний россиянин Данила Г. пропал на тайском Пхукете после поездки к друзьям. В ночь на 5 октября он вышел из дома и спустя некоторое время перестал выходить на связь, пишет SHOT.

По словам родственников, около 2:00 молодой человек уехал на такси, которое примерно в 3:00 доставило его к концу пляжа Патонг. Там Данила должен был встретиться с друзьями, однако до них он так и не добрался.

К поискам подключилась местная полиция. Родственники подростка также объехали госпитали острова, но пока не смогли его найти.

Данила живет на Пхукете с матерью и сестрой. Семья переехала туда два года назад. По словам близких, молодой человек почти все время проводит дома, не употребляет алкоголь и не курит.

Подросток не знает английского и тайского языков. Кроме того, у него проблемы с краткосрочной памятью: он может забывать даже простые вещи.

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