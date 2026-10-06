35-летний россиянин надругался над девочкой прямо на улице

В Пензе мужчина надругался над ребенком прямо на улице

В Пензе 35-летний местный житель задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону. Инцидент произошел на пересечении улиц Свердлова и Калинина.

По версии следствия, мужчина совершил действия сексуального характера на улице. По факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Эта норма касается насильственных действий сексуального характера.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Ему предъявили обвинение. По решению суда мужчину заключили под стражу на время следствия.

Другие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.