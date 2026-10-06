81-летний россиянин смог отбиться от нападения медведя у реки

В Иркутской области медведь напал на 81-летнего рыбака. Хищник ранил пенсионера в труднодоступной местности на реке Киренга в районе деревни Чинонга. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, мужчина причалил к берегу и разгружал лодку. В этот момент на него бросился медведь. Рыбак смог отбиться от зверя. Он забрался в лодку и отплыл от берега. В результате нападения пенсионер получил раны рук и тела.

В ведомстве отметили, что это уже не первый подобный случай в Иркутской области. Сейчас пострадавший получает медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Другие подробности не сообщаются.

В поселке Энергетик Иркутской области медведь напал на мужчину, который шел на работу и разговаривал по телефону с отцом. Как писал ранее МК, Хищник повалил его на землю, но пострадавший отделался ссадинами и травмами ног — медведь не смог добраться до головы и шеи из-за высокого роста мужчины. Отец, слышавший нападение через трубку, сразу вызвал полицию.