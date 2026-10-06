Атака дронов на Подмосковье: есть погибший

В Подмосковье из-за атаки БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, силами ПВО и средствами РЭБ над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей, одному предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь потребовалась трем людям, они отказались от госпитализации.

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