Атака дронов на Подмосковье: есть погибший

Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, силами ПВО и средствами РЭБ над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. По предварительным данным, пострадали шесть человек.
В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.
В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей, одному предстоит операция. В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь потребовалась трем людям, они отказались от госпитализации.
Читайте также:
Известный актер погиб во время крушения самолета