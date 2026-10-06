Беременную женщину зверски убили, а нерожденного ребенка вытащили из утробы

В американском штате Кентукки 41-летнюю женщину нашли убитой в собственном доме. Во время вскрытия выяснилось, что женщина была беременна, а ее нерожденного ребенка извлекли из утробы. Об этом сообщает PEOPLE.

Тело Эйприл Селио обнаружили 23 сентября. Позже правоохранители вернулись в ее дом и нашли останки, предположительно, погибшего младенца.

Через два дня суд выдал ордер на арест мужчины по фамилии Джонсон-Райт по обвинениям в ограблении, похищении и убийстве.

Джонсон-Райт, который жил в соседнем штате Теннесси, к тому моменту уже находился в розыске по подозрению в разбойном нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении человека, незаконном хранении оружия и домашнем насилии.

Полицейские нашли Джонсона-Райта в одном из домов в городе Кларксвилл, примерно в 250 милях от места убийства. Во время обыска правоохранители обнаружили улики, указывающие на его виновность.

Сейчас Джонсон-Райт находится в следственном изоляторе и ожидает экстрадиции в Кентукки. Неизвестно, был ли он знаком с жертвой.

У погибшей остались трое детей. Ее сестра организовала сбор средств на похороны и помощь семье. Она рассказала, что родные тяжело переживают внезапную смерть Селио.

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