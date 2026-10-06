Более десятка человек были ранены из-за ударов ВСУ

В Донецке при ударах ВСУ за 6 октября пострадали 13 человек

В Донецкой Народной Республике 13 человек получили ранения при ударах со стороны ВСУ за сутки. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации главы и правительства ДНР.

По данным ведомства, информация о пострадавших среди гражданских лиц поступила за 6 октября по состоянию на 23:00 мск.

Также повреждены два дома, два объекта гражданской инфраструктуры, пассажирский автобус, автомобиль скорой помощи, семь грузовых и восемь легковых автомобилей.

Ранее в Горловке при ударе дрона был поврежден пассажирский автобус. Информация о пострадавших уточнялась.

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