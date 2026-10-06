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Происшествия 2616

Число нападений медведей в Приморье резко выросли

В Приморье уже произошло восемь случаев нападения медведей

В Приморье уже произошло восемь случаев нападения медведей

В Приморском крае с начала года зафиксировано восемь случаев нападения медведей на людей. Об этом сообщил замминистра лесного хозяйства и животного мира края Алексей Суровый.

По его словам, все случаи не смертельные. Как правило, нападение спровоцировано человеком.

Один охотник наступил на медведицу в берлоге, она вскочила и укусила его. Также нападения были на сборщиков дикоросов, один из них оказался между медведицей и медвежонком.

За последние два года смертельных случаев нападений медведей на людей в регионе не зафиксировано.

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