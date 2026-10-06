ДТП на Пхукете, в котором пострадал 17-летний россиянин, устроил сын экс-мэра

Сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева Асхаб Мусаев, по данным местной полиции, стал виновником ДТП на Пхукете, в котором серьезно пострадал 17-летний россиянин. Подросток второй день находится в коме, сообщает телеграм-канал Mash. Сам Мусаев-младший погиб.

По данным канала, подросток ехал на байк-такси на встречу с друзьями. После столкновения он вылетел на тротуар, получил перелом челюсти и тяжелую травму головы. Сейчас врачи готовят его ко второй операции. Водитель байк-такси погиб, как и Асхаб Мусаев.

Медицинская экспертиза установит, был ли Мусаев пьян.

Муса Мусаев возглавлял Махачкалу с 2015 года. В 2018-м его приговорили к четырем годам колонии по делу о превышении должностных полномочий, связанному с земельным участком в городе. В 2019 году бывшего мэра освободили условно-досрочно.