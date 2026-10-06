Два человека погибли в российском регионе после ударов ВСУ

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки они несколько раз наносили удары по Запорожской области и трассе Р-280 «Новороссия». К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сегодня, 6 октября, рассказал официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области.

Так, возле посёлка Бердянское Бердянского муниципального округа атаке БПЛА подвергся гражданский грузовой автомобиль. Пострадал 26-летний молодой человек.

В Акимовском округе были атакованы еще два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. В Мелитопольском округе в результате обстрела погиб человек. Еще одна трагедия случилась в Красная Горка. Там в ходе атаки вражеских беспилотников погибла женщина 1969 года рождения.

Ранее наше издание сообщало, что 504 БПЛА ВСУ сбили в небе над российским регионом за сутки.

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