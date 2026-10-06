Двое насильников надругались над спящей девушкой под Калининградом

Двое насильников надругались над 18-летней девушкой, которая спала после вечеринки в арендованном доме в Гурьевске под Калининградом. Один из подозреваемых пытался покинуть регион, но его задержали в аэропорту, пишет Amber Mash.

Девушка приехала на встречу по приглашению знакомого. В доме собралась большая компания друзей, первый вечер прошел спокойно. На следующую ночь, когда все разошлись по комнатам, к девушке пришли двое мужчин 22 и 24 лет.

Пострадавшая физически не смогла оказать им сопротивление. Один из подозреваемых оказался местным жителем. Второй приехал из Казахстана и после случившегося попытался улететь, однако его задержали в аэропорту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оба злоумышленника арестованы.

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