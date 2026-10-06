Фура влетела в автобус и грузовик: семь человек пострадали в страшном ДТП

В ДТП в Татарстане с участием двух грузовиков и автобуса пострадали 7 человек

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Татарстане. Там дорогу не поделили два грузовика и автобус. Об этом сегодня, 6 октября, сообщила Госавтоинспекция республики.

По предварительным данным, водитель грузовика влетел в остановившийся на обочине автобус. В результате второй автомобиль отбросило на фуру, которая стояла впереди.

В результате пострадали семь человек. В том числе водитель одной из фур. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также причина аварии.

Ранее наше издание сообщало, что мать 18-летней девушки, погибшей на переходе, просит руководство СК о помощи. Соне было восемнадцать. Она училась в Москве на бюджетном отделении, перешла на второй курс.

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