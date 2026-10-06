Глава Первомайска рассказал о последствиях удара по городу

Глава Первомайска Сергей Колягин сообщил, что в ночь на вторник город подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Удары наносились по промышленной зоне, однако пострадал и жилой сектор. В нескольких многоквартирных домах повреждены фасады и окна. По предварительным данным, разбито 77 окон в семи домах. Кроме того, серьёзно разрушено здание городского архива.

На месте прилёта возник пожар, его ликвидировали сотрудники МЧС. Колягин уточнил, что пострадавших при атаке нет.

По словам главы города, жители помогают работникам архива вывозить уцелевшие фонды из повреждённого здания. Сотрудники администрации фиксируют повреждения жилых домов и объясняют горожанам, как оформить компенсации за ущерб.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали больницу в Лисичанске, повредив фасад и транспорт, а также нанесли повторный удар по расчёту МЧС. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские дроны целенаправленно бьют по гражданскому транспорту и объектам, чтобы раскачать обстановку.

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