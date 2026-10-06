Израиль был готов сбить борт FlyDubai с 166 пассажирами на борту

Американский канал CBS News со ссылкой на информированные источники сообщает: Израиль допускал уничтожение самолёта FlyDubai, выполнявшего рейс FZ 1073, в прошлую среду. На борту находились 166 израильских пассажиров. Речь шла о предполагаемой попытке угона.

В Израиле давно отработан порядок действий на случай инцидентов, похожих на теракты 11 сентября 2001 года в США. Когда лайнер снизился до 4200 метров, израильские ВВС попробовали связаться с кабиной пилотов, однако ответа не последовало. Тогда оперативно собрали заранее сформированный комитет и создали командный центр.

В воздух подняли истребители, а воздушное пространство Израиля закрыли. Истребители отозвали лишь после того, как стало понятно: самолёт, находившийся примерно в 640 километрах от Израиля, развернулся в сторону Саудовской Аравии, а саудовская сторона подняла в воздух свои истребители.

Если бы рейс 1073 приблизился к Израилю на определённое расстояние, израильские истребители вошли бы в воздушное пространство Иордании для изучения обстановки. По словам источников, лётчики подлетели бы как можно ближе, чтобы осмотреть кабину и попытаться установить визуальный контакт с пилотом гражданского борта. Затем они осмотрели бы салон и оценили состояние пассажиров. Заметив панику, они сообщили бы о выводах ВВС и заранее созданному комитету. Если бы угон подтвердился, а угонщики сохраняли радиомолчание и не выдвигали требований, комитет созвал бы экстренное совещание с участием министра обороны и премьер-министра.

Согласно протоколу, самолёт, приближающийся к Израилю без разрешения, должен быть сбит, но такое решение может принять только премьер-министр. Источники утверждают: Израиль предпочёл бы сбить пассажирский лайнер, чем допустить гибель сотен людей, если бы угнанный борт направили в израильские небоскрёбы, аэропорт или другую особо важную цель. Предварительное расследование показало, что второй пилот Хамам аль-Хамами ранил командира экипажа и захватил судно. Он действовал в одиночку и намеревался направить самолёт в аэропорт Бен-Гурион. В прошлом году он уже летал в Израиль.

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