Известного американского актера обнаружили мертвым в постели

Американский актер Роберт Келкер-Келли, известный по роли Бо Брэди в популярной мыльной опере «Дни нашей жизни», скончался в возрасте 62 лет. Его обнаружили без сознания в постели в собственном доме в штате Миссури. Об этом сообщает TMZ.

В публикации говорится, что экстренные службы получили вызов вечером 3 октября. У актера остановилось сердце, и он перестал дышать. Еще до приезда медиков ему пытались провести сердечно-легочную реaнимацию, однако спасти Келкера-Келли не удалось.

Правоохранительные органы не обнаружили признаков преступления или других подозрительных обстоятельств. По предварительной информации, смерть актера связана с медицинскими причинами. Пoсле необходимых процедур его тело передали местному похоронному бюро.

Келкер-Келли получил широкую известность благодаря сериалу «Дни нашей жизни», где с 1992 по 1995 год исполнял роль Бо Брэди. На съемочной площадке его партнерами были Кристиан Альфонсо и Лиза Ринна.

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