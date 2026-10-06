«Как будто мишка сзади»: медведь напугал группу туристов в Сочи

В Сочи на Красной Поляне вновь заметили медведя. Он напугал туристов, которые снимали видео во время прогулки. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил телеграм-канал Shot.

Во время съемки видео ребята заметили, что сзади разгуливает косолапый. Испугавшись, они бросились бежать.

Медведь прогулялся по округе, а затем ушел в сторону леса. К слову, это не первый раз, когда в Сочи видели медведя. Ранее медведь забрался в отель в Сочи. В какой-то момент на хищника наткнулся работник отеля. Мужчина такого поворота событий не ожидал – бросился убегать.

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