Компания мужчин отвела школьницу в заброшенное здание, где ее изнасиловали и вымогали деньги

В индийском штате Харьяна расследуют дело о сексуальном насилии над 13-летней девочкой. По данным NDTV, полиция уже задержала троих подозреваемых, еще одного разыскивают.

Инцидент произошел после дополнительных занятий, когда школьница встретилась со своим 16-летним знакомым. К подросткам подошли четверо молодых людей, которые начали им угрожать, после чего отвели обоих в заброшенное здание. Там девочка подверглась сексуальному насилию.

Также сообщалось о возможном насилии в отношении ее знакомого, однако эта информация пока не получила подтверждения правоохранителей. Кроме того, нападавшие заставили подростков перевести им 10 тысяч рупий (около девяти тысяч рублей).

О произошедшем несовершеннолетние молчали примерно месяц. Мать девочки обратила внимание на изменения в ее психологическом состоянии и поговорила с дочерью, после чего семья сообщила о случившемся полиции. В результате троих фигурантов задержали, поиски четвертого продолжаются.

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