Кот спас семью во время пожара в Петербурге

Кот Филипп помог своей семье спастись во время пожара в Петербурге. Он почувствовал запах дыма и разбудил домочадцев, благодаря чему они успели выбраться из загоревшейся квартиры, пишет 112.

Хозяйка рассказала, что Филипп ведет себя как настоящий сторожевой кот. Именно его реакция на дым позволила вовремя заметить опасность и покинуть помещение.

По словам одного из жильцов, причиной возгорания мог стать переходник, к которому одновременно подключили несколько бытовых приборов. Огонь быстро распространился по квартире, однако спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар.

Сам Филипп во время происшествия испачкался в копоти. Хозяева собираются искупать его и угостить рыбой.

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