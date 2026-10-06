Леопард ворвался в больницу, напал на женщину и спрятался в женском туалете

В Индии леопард проник в больницу, напал на женщину и спрятался в туалете

В индийском городе Кавардха леопард устроил переполох в частной больнице. Дикий хищник проник в здание, ранил посетительницу, а затем забрался в женский туалет, где его удалось заблокировать. Операция по поимке животного продолжалась около пяти часов, пишет The Times of India.

Появление незваного гостя зафиксировали камеры наблюдения. Леопард спустился по лестнице на парковку, а затем начал бродить по помещениям клиники. В этот момент он ударил лапой женщину, которая находилась в больнице вместе с проходившим лечение сыном. Пострадавшая получила травму. Ее состояние остается стабильным.

К зданию стянули полицию и сотрудников лесной службы, территорию оцепили. Жителей попросили не приближаться к больнице, чтобы толпа не напугала зверя. После того как леопард укрылся в туалете, специалисты перекрыли ему путь в другие помещения и дождались прибытия группы по отлову диких животных.

В итоге хищника усыпили транквилизатором и вывезли из больницы. Как именно он оказался в цeнтре Кавардхи, предстоит выяснить. При этом местные жители утверждают, что за последние две недели леопардов в окрестностях города замечали уже несколько раз.

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