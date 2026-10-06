Летчик-террорист изначально планировал совершить нападение еще летом

Следователи полагают, что второй пилот авиакомпании Flydubai изначально планировал теракт на июль. Полиция и службы безопасности во многих странах пытаются собрать воедино информацию о происхождении и намерениях летчика Хамама аль-Хаммами.

Участники расследования считают, что пилот, который пытался захватить управление самолетом, летевшим из Дубая в Тель-Авив на прошлой неделе, первоначально планировал совершить теракт в июле, но отложил захват, возможно, потому, что среди экипажа был его друг, сообщили региональные и израильские официальные лица.

Эксперты полагают, что доказательства предварительного планирования указывают на то, что 29-летний Хамам аль-Хаммами, возможно, специально искал работу в авиакомпании, которая летела в Израиль, чтобы совершить теракт на борту самолета flydubai, выполнявшего рейс FZ1073 в прошлую среду.

Полиция и службы безопасности по меньшей мере шести стран пытаются собрать воедино информацию о прошлом гражданина Омана Хаммами и его намерениях, а также установить, действовал ли он в одиночку, пишет The Guardian.

Предположительно, Хаммами воспользовался аварийным топором, который хранился в кабине пилотов, чтобы совершить внезапное нападение на пилота примерно через два часа и 20 минут после взлета. На борту самолета находилось более 180 пассажиров – почти все израильтяне – и экипаж, выполнявший обычный рейс.

Израильские СМИ цитируют заявления Хаммами, сделанные им следователям после того, как он был перевезен в Объединенные Арабские Эмираты в четверг, в которых сообщается, что он планировал врезаться в аэропорт Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива или, возможно, в другую важную цель поблизости.

Капитан рейса Смит Маччхар сказал в субботу, что вскоре после того, как Хаммами поднялся со своего места, чтобы помолиться, он почувствовал “сильный удар” по затылку.

В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу Маччхар сказал: “Удары продолжались... Именно тогда я понял, что дело не в самолете, а в другом парне, который был со мной в кабине”.

Несмотря на полученные травмы, Маччхар смог открыть защитную дверь кабины пилотов, чтобы пассажиры могли преодолеть Хаммами, напоминает The Guardian. Резервный пилот компании flydubai, летевший этим рейсом, взял управление самолетом на себя и посадил лайнер в региональном аэропорту на северо-западе Саудовской Аравии, где второй пилот был задержан саудовскими властями.

Расследование в отношении Хаммами в настоящее время распространилось более чем на восемь стран. Власти Новой Зеландии и Австралии изучают сообщения о том, что второй пилот учился в обеих странах около 10 лет назад.

Считается, что Хаммами, у которого отец - оманец, а мать - сирийка, работал в авиакомпании Oman Air с 2018 по июнь 2025 года, но уволился из авиакомпании после того, как его перевели на канцелярскую работу из-за опасений, что у него развились экстремистские взгляды. Затем он был принят на работу в Royal Air Maroc, национальную авиакомпанию Марокко, но не получил разрешения на полеты и уволился с работы.

Вскоре после этого Хаммами был принят на работу в государственную авиакомпанию flydubai, которой требовались пилоты в связи с быстрым расширением. По словам официальных лиц, авиакомпания проводила проверки на наличие судимости, но не на наличие признаков радикализации.

Ключевой вопрос для следователей заключается в том, когда Хаммами начал разрабатывать свой план нападения на самолет, полный израильтян, или на израильскую территорию.

Нетаньяху заявил, что Хаммами прошел “радикальную исламистскую идеологическую обработку” и был явно склонен к самоубийству, пишет The Guardian.

Через девять часов после теракта в аккаунте Хаммами в социальной сети появился пост, восхваляющий Аймана аз-Завахири, бывшего лидера "Аль-Каиды"* (запрещенная в России террористическая организация), а также боевика, ответственного за смертельную атаку смертника на американские войска в Афганистане в 2009 году. Второй пост содержал религиозные образы.

Анализ аккаунта Хаммами в социальной сети X, проведенный компанией, которая использует искусственный интеллект для измерения токсичности аккаунтов отдельных лиц в социальных сетях, выявил десятки женоненавистнических сообщений, включая публичные угрозы в адрес женщин. Анализ, который восстановил удаленную учетную запись Хаммами, проанализировав интернет–архивы, и проанализировал почти 3000 сообщений и ответов - обнаружил неоднократное использование оскорблений в адрес женщин и “постоянную тенденцию” использования терминов, означающих “шлюхи” и “грязные феминистки”. “Помимо оскорбительных выражений, в ходе анализа были выявлены явные условные угрозы физического насилия... включая повторяющиеся изображения того, как он бьет женщину по голове и делает ее ”уроком для других", - говорится в анализе.

Шин Бет, агентство внутренней безопасности Израиля, заявило, что министерство транспорта отвечает за проверку списков пассажиров иностранных рейсов, но министр транспорта Мири Регев заявила в пятницу, что безопасностью полетов занимаются соответствующие спецслужбы.

Израильские газеты сообщили, что ключевая база данных иностранных пилотов не была проверена, несмотря на опасения, высказанные в официальных сообщениях.

Нападение произошло в непростое для Израиля время, за неделю до годовщины нападения, совершенного 7 октября 2023 года под руководством ХАМАСА, которое спровоцировало войну в Газе, и за несколько недель до ожесточенных всеобщих выборов, на которых безопасность - и ответственность за неспособность обеспечить безопасность израильтян – были центральным вопросом, комментирует The Guardian.

Оппозиционные политики воспользовались очевидной оплошностью, чтобы напасть на Нетаньяху, который хвастался своей способностью обеспечивать безопасность израильтян. “Это именно то, на что похож крах системы”, - написал в соцсетях Яир Голан, глава оппозиционной демократической партии. “Министр транспорта, который полностью отказывается от нашего неба, и премьер-министр, который отказывается от национальной безопасности”.