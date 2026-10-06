Мать не вызвала скорую дочери после жутких ожогов и попала под суд

В США судят жительницу Сакраменто Кристину Седлецки. Ее обвиняют в убийстве восьмимесячной дочери Джианны Абугазале. Девочка скончалась 25 августа 2024 года от ожогов второй и третьей степени. Об этом пишет New York Post.

Следствие установило, что муж женщины, Хуссейн Абугазале, в ее отсутствие погрузил ребенка в ванну с опасно горячей водой. Пострадало более 30% тела малышки. Когда Кристина вернулась, она увидела дочь в воде с покрасневшей кожей, которая позже облезла и покрылась волдырями. Несмотря на повреждения, никто из родителей не вызвал скорую.

Вместо этого женщина зашла в соцсети. Ее муж обратился за помощью к другу только через 45 минут, но было поздно. Бабушка ребенка заявила, что обращалась в Службу защиты детей еще до рождения внучки, опасаясь за ее безопасность. Она сказала, что девочка погибла, не имея шанса на нормальную жизнь.

Отца ребенка также арестовали по обвинению в убийстве, но в январе 2025 года он скончался. Матери грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Приговор вынесут в конце октября.