Мать троих детей нашли мертвой рядом с поместьем короля

В английском Дерсингеме нашли мёртвой женщину. Дом находится меньше чем в двух милях от поместья Сандрингем, принадлежащего королю Карлу III. По подозрению в убийстве задержан мужчина, пишет People.

Полицию вызвали в дом после 2:20 ночи 4 октября. Женщине было около 40 лет, она умерла вскоре после приезда правоохранителей. Подозреваемого отвезли в участок Кингс-Линна.

Британские СМИ выяснили, что погибшей могла быть местный врач Ханна Кейн. Официально полиция личность не подтверждала. По данным The Times, женщина была матерью троих детей и работала в местной клинике. В ночь трагедии она устроила дома детскую ночёвку.

После случившегося детей, предположительно, забрали сотрудники соответствующих служб. Медицинский центр, где работала женщина, временно перестал принимать пациентов. На сайте женщины указано, что она была квалифицированным врачом больше 15 лет и работала в разных областях медицины, включая неотложную помощь.

Расследование ведут детективы отдела по особо тяжким преступлениям. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти и причины произошедшего.

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