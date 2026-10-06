Медведь едва не растерзал россиянина, его спас высокий рост

Отец по телефону услышал, как медведь напал на сына в Иркутской области

В поселке Энергетик Иркутской области медведь напал на молодого мужчину. Инцидент произошел, когда он направлялся на работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Братск».

В момент нападения мужчина разговаривал по телефону с отцом. Хищник бросился на него сзади и сбил с ног. Отец, слышавший все через трубку, сразу вызвал полицию.

Пострадавший получил ссадины, травмы ног и сильный испуг. Медведь не смог дотянуться до головы и шеи из-за высокого роста мужчины.

Сейчас сотрудники полиции работают в зоне нападения. Местным жителям рекомендовали соблюдать предельную осторожность.

МК писал накануне, что полицейский застрелил медведя, который пытался проникнуть в жилой дом в селе Белозеровка Шушенского района Красноярского края. Никто из людей и сотрудников полиции не пострадал, тушу передали охотнадзору для утилизации.