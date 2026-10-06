Медведь раскопал могилу россиянки и утащил тело в лес

Медведь выкопал тело из могилы на кладбище в Магадане

В Магадане медведь раскопал могилу на кладбище и забрал оттуда тело женщины. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Разоренную могилу обнаружили местные жители, которые приехали на кладбище. Ограда была сломана, а тело пропало.

Родственники нашли останки в 300 метрах от кладбища. Там лежали множество костей и черепов. Рядом заметили следы медведя. При этом сотрудники кладбища заявили, что не видели зверя. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.

В Иркутской области 81-летний рыбак отбился от нападения медведя на реке Киренга. Хищник ранил пенсионера, когда тот разгружал лодку у деревни Чинонга, но мужчина смог забраться в лодку и отплыть.