Мертвая собака внезапно воскресла по пути на захоронение

В Таиланде завирусилось видео с собакой, ожившей по пути на похороны

Необычный случай произошел в Таиланде, где собака, которую приняли за мертвую, неожиданно очнулась в автомобиле спасателей. Волонтеры уже везли животное на захоронение, когда оно внезапно поднялось на ноги. Об этом пишет издание Khaosod English.

Спасателей вызвал местный житель, обнаруживший неподвижного пса возле дома. Решив, что животное погибло, волонтеры завернули его в белую ткань, погрузили в машину и отправились в путь.

Примерно через пять минут собака неожиданно «ожила». Ошеломленные волонтеры остановили автомобиль и выпустили пса, после чего тот самостоятельно убежал. Позже спасатели в шутку назвали произошедшее встречей с «собачьим призраком».

Курьезный эпизод попал на видео и быстро разошелся по соцсетям. За одну ночь ролик собрал более четырех миллионов просмотров, а сами спасатели признались, что за время работы никогда прежде не сталкивались с подобным случаем.

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