Мост был поврежден через Днепр в Запорожье

Мост через Днепр в подконтрольном Киеву городе Запорожье поврежден в результате взрыва. Об этом сообщил врио главы назначенной Киевом военной администрации региона Михаил Семикин.

По его словам, движение по мосту временно перекрыто. Другие подробности не приводятся.

Ранее схожая ситуация произошла с мостами в Киеве. Минобороны РФ сообщало о поражении автомобильно-железнодорожного моста через Днепр, а затем Северного автотранспортного моста.

Сообщалось о перекрытиях движения по крупнейшим мостам Киева — Южному, Метро и Патона. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию очень драматичной.

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