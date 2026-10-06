Мужчина забил до смерти автовладельца за шум его автомобиля

Житель подмосковной Электростали убил автовладельца за то, что его машина издавала громкие звуки.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, трагедия произошла 1 декабря прошлого года. Пьяный гражданин обратил внимание на автомобиль, который осуществлял движение по двору на высоких оборотах двигателя. Тогда злоумышленник нашел монтировку, вернулся во двор, несколько раз ударил по капоту машины, а затем набросился на автовладельца и забил его до смерти.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Также с него взыскано 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.