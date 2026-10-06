На Камчатке вертолeт Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолeт Ми-8 совершил жесткую посадку у реки Жупанова в Камчатском крае

Вертолeт Ми-8, перевозивший груз, совершил жесткую посадку в районе реки Жупанова на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал, угрозы их жизни и здоровью нет.

О происшествии стало известно от командира воздушного судна. После приземления он самостоятельно вышел на связь и сообщил о случившемся, уточнили в региональном Минтрансе.

К месту посадки оперативно направили дежурный Ми-8 со спасателями региональной поисково-спасательной базы. Специалисты должны осмотреть место происшествия и при необходимости оказать помощь экипажу.

Причины жесткой посадки пока не установлены. Специалистам предстоит оценить состояние воздушного судна и выяснить все обстоятельства произошедшего.

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